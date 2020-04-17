Мединского исключили из совета Фонда кино

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Стало известно об исключении бывшего министра культуры Владимира Мединского из попечительского совета Фонда кино. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В указе сообщается, что из попечительского совета также исключены бывший вице-премьер правительства Константин Чуйченко, а также бывший глава Минкомсвязи Константин Носков.

На должность председателя совета утвержден вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его заместителем стала министр культуры России Ольга Любимова.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил бывшего главу Минкультуры Владимира Мединского своим помощником. Аналогичную должность получил экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, чем Мединский будет заниматься на новой должности. Уточнялось, что экс-глава министерства культуры станет курировать исторические вопросы и гуманитарную сферу.