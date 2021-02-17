Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду облачно, местами идет небольшой снег. Утром ожидается от 11 до 13 градусов мороза, а днем будет около -10 градусов.

На дорогах по-прежнему довольно скользко. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.