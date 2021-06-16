Заболеваемость коронавирусом в столице выросла на 80% за несколько дней

Заболеваемость коронавирусом в столице за несколько дней выросла на 80%. Болезнь мутирует, появляются новые более опасные и заразные штаммы, которые, по словам врачей, не поддаются привычным схемам лечения.

По мнению экспертов, единственный способ защитить себя и близких – сделать прививку. В Москве вакцинироваться можно в поликлиниках, парках, центрах госуслуг, торговых центрах. Привиться можно по пути на работу и даже во время прогулки с семьей. В проекте "Подставь плечо" те, кто уже получил вакцину, рассказывают о своем решении и самочувствии после укола.

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