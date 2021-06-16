В Роспотребнадзоре назвали неблагополучной эпидемобстановку в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ситуация с распространением COVID-19 в Москве оценивается как неблагополучная. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача столицы Елены Андреевой, опубликованном на сайте Роспотребнадзора Москвы.
"Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%", – говорится в документе.
Отмечается, что рост числа случаев инфицирования начался 6 июня. Тогда за сутки прирост составил 11%, а в последующие дни достигал 20%.
Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
Мэр отметил, что за последнюю неделю ситуация с распространением COVID-19 в столице усложнилась, в связи с чем городу необходимо вновь перепрофилировать койки в городских стационарах. Градоначальник также указал на важность вакцинации с целью преодоления пандемии.
Главный санитарный врач ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг
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