15 ноября, 07:30Общество
Госдума рассмотрит законопроект о новых правилах посуточной аренды в многоэтажных домах
В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект о новых правилах посуточной аренды в многоквартирных домах. Известно, что этот проект готовят ко второму чтению в Госдуме.
Помимо этого, за нарушение спокойствия постоянных жильцов и порчу общего имущества хотят ввести внушительные штрафы. Не приведет ли это к резкому скачку стоимости посуточной аренды?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.