Госдума рассмотрит законопроект о новых правилах посуточной аренды в многоэтажных домах

В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект о новых правилах посуточной аренды в многоквартирных домах. Известно, что этот проект готовят ко второму чтению в Госдуме.

Помимо этого, за нарушение спокойствия постоянных жильцов и порчу общего имущества хотят ввести внушительные штрафы. Не приведет ли это к резкому скачку стоимости посуточной аренды?

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