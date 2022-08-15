Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

11:15

Каршеринг в Москве можно брать на месяц

обществоавтовидеоЕвгения Мирошкина

Каршеринг в Москве теперь можно брать хоть на месяц. Один из московских операторов запустил новую услугу.

Человек может взять машину разного класса без фирменной оклейки, но платить придется и за бензин, и за парковку. Есть ограничение для пользователей. Во-первых, пока это тестовый формат, попробовать его могут только москвичи. Стаж вождения должен быть от двух лет, возраст – не менее 21 года.

Кроме того, в истории пользования арендными машинами не должно быть ни аварий, ни штрафов. География поездок по этому тарифу тоже шире. Что касается цен, самое бюджетное предложение – Mitsubishi Outlander. Три дня использования по безлимиту обойдутся в 25 тысяч рублей. Мерседес Е-класса – около 250 тысяч в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать