Каршеринг в Москве можно брать на месяц

Каршеринг в Москве теперь можно брать хоть на месяц. Один из московских операторов запустил новую услугу.

Человек может взять машину разного класса без фирменной оклейки, но платить придется и за бензин, и за парковку. Есть ограничение для пользователей. Во-первых, пока это тестовый формат, попробовать его могут только москвичи. Стаж вождения должен быть от двух лет, возраст – не менее 21 года.

Кроме того, в истории пользования арендными машинами не должно быть ни аварий, ни штрафов. География поездок по этому тарифу тоже шире. Что касается цен, самое бюджетное предложение – Mitsubishi Outlander. Три дня использования по безлимиту обойдутся в 25 тысяч рублей. Мерседес Е-класса – около 250 тысяч в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.