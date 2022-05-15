Москвичам рассказали о температуре воздуха в городе 15 мая

В Москве в воскресенье, 15 мая, ожидается град, гроза и сильный ветер. В МЧС попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и не лихачить на дорогах.

В столице также возможен сильный ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, поэтому следует избегать шатких конструкций. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.