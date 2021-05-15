Москвичи поддержали идею построить 100 новых бассейнов. Это выяснилось во время соцопроса.

Спортивные объекты могут появиться в ближайшие 5 лет. Таково предложение члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева. Его поддержал и чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух.

На открытии форума "Папа сможет" прославленный спортсмен заявил, что у молодежи должно быть место для занятий спортом. Сейчас в Москве многое делается в этом направлении, отметил Авербух. Но потребности Москвы растут. И поэтому нужны планы на годы вперед. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.