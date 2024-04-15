15 апреля, 16:15Общество
Облачная погода сохранится в Москве до конца рабочей недели
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в течение всех рабочих дней Москва будет находиться под влиянием циклонического образования, поэтому погода будет облачной. Кроме того, будет наблюдаться низкое атмосферное давление.
Тем временем в Москве порывистый ветер повалил деревья. В одном из дворов одно из них упало на машину, в которой находился человек. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.
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