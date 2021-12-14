На сайте Москва 24 стартовал спецпроект, посвященный буллингу

На сайте Москва 24 стартовал специальный проект, посвященный борьбе с буллингом. Проект рассказывает истории тех, кто подвергался травле, а также содержит советы, как защитить себя от словесной агрессии.

Участниками проекта стали Елена Ханга, Митя Фомин, Наталья Подольская и Елена Бирюкова. Также приняли участие стендап-комики Юлия Демиденкова, Сергеич, Лев Марсел, Саша Петросян и Максим Эломбила.

Вы тоже можете присоединиться к проекту "Буллинг" и рассказать свою историю.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.