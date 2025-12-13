Москвичи подарили самому доброму контролеру МЦД 160 тысяч рублей. Собрать деньги на подарок предложили в Сети – откликнулись 1,5 тысячи человек.

Каждое утро женщина встречает пассажиров станции Опалиха с улыбкой и теплыми словами. Тем самым она дарит горожанам настроение на весь день. На этой станции она работает уже 4 года, а до этого так же тепло приветствовала пассажиров в Нахабино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

