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12 декабря, 16:00

Общество

Только 34% москвичей будут готовить оливье и селедку под шубой на Новый год

Только 34% москвичей будут готовить оливье и селедку под шубой на Новый год

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Телеграм-канал "Москва 24" провел опрос и выяснил, какие блюда будут на столе в новогоднюю ночь у москвичей. Из 16 тысяч горожан только 34% будут готовить оливье и селедку под шубой с запасом на 3 дня.

27% респондентов пока не думали о меню на праздник. 15% участников опроса собираются закупиться крабами, икрой и мандаринами, 9% решили ничего не готовить и пойти в гости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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