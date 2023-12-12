Только 34% москвичей будут готовить оливье и селедку под шубой на Новый год

Телеграм-канал "Москва 24" провел опрос и выяснил, какие блюда будут на столе в новогоднюю ночь у москвичей. Из 16 тысяч горожан только 34% будут готовить оливье и селедку под шубой с запасом на 3 дня.

27% респондентов пока не думали о меню на праздник. 15% участников опроса собираются закупиться крабами, икрой и мандаринами, 9% решили ничего не готовить и пойти в гости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.