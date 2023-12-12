Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный Дептранс в связи с неблагоприятными погодными условиями призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Соответствующие рекомендации были опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Тех, кто решил передвигаться по городу на личном транспорте, призвали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно внимательными автомобилистам советовали быть при подъемах и спусках с мостов и эстакад.

За ситуацией на столичных магистралях в круглосуточном режиме следит Центр организации дорожного движения (ЦОДД): его ситуационный центр и дорожный патруль.

В ночь на 12 декабря в Москве ожидается сильный снегопад. Он будет идти ежедневно в течение всей недели, местами сильный. По прогнозам, за это время в городе выпадет от 13 до 22 миллиметров осадков.



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