Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 08:38

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный Дептранс в связи с неблагоприятными погодными условиями призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Соответствующие рекомендации были опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Тех, кто решил передвигаться по городу на личном транспорте, призвали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно внимательными автомобилистам советовали быть при подъемах и спусках с мостов и эстакад.

За ситуацией на столичных магистралях в круглосуточном режиме следит Центр организации дорожного движения (ЦОДД): его ситуационный центр и дорожный патруль.

В ночь на 12 декабря в Москве ожидается сильный снегопад. Он будет идти ежедневно в течение всей недели, местами сильный. По прогнозам, за это время в городе выпадет от 13 до 22 миллиметров осадков.

Москву накроет циклон "Ваня"

Читайте также

транспортпогода
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика