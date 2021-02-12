В ЦОДД призвали столичных водителей отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада

На московских дорогах из-за сильного снегопада затруднено движение транспорта, что влияет на трафик. Об этом сообщили в ЦОДД.

"Настоятельно призываем водителей отказаться сегодня от личного транспорта и пересесть на общественный. Тем, кто сегодня утром уже выехал на собственной машине, рекомендуется отложить поездки на более позднее время – после 21:00", – говорится в сообщении.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.