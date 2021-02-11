В Москве наградили полицейских, которые спасли женщину из горящей квартиры

Полицейских, которые спасли женщину из горящей квартиры, наградил за отвагу и мужество глава МВД Владимир Колокольцев.

25-летний сержант полиции Максим Кравченко и его 24-летний напарник Владимир Скопцов патрулировали территорию в Большом Коптевском проезде. Они заметили дым из окон и побежали на помощь.

Пока Скопцов эвакуировал жильцов из подъезда. Кравченко забрался по балконам на четвертый этаж. Там стояла женщина, спасаясь от огня и дыма. Вместе с ней он прыгнул в сугроб. В итоге с ожогами и травмами они были доставлены в больницу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.