Полицейский пострадал при спасении женщины во время пожара в Москве

17:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины во время пожара. В результате глава МВД Владимир Колокольцев наградил сотрудника правоохранительных органов, сообщается на сайте МВД по городу.
"Ранним утром в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде. Патрулировавшие территорию старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов приняли информацию и незамедлительно направились к месту происшествия", – уточнили в МВД.
В результате, увидев клубы черного дыма и пламя, полицейские поднялись на этаж. "25-летний Максим Кравченко мгновенно оценил обстановку и решил попасть в горящую квартиру с улицы, по балконам", – добавили в ведомстве.
Кравченко взобрался на балкон четвертого этажа. Там он обнаружил женщину без сил. В скором времени страж порядка вместе с ней перелез через ограждение. Сначала полицейский держался за раскаленную перекладину, удерживая пострадавшую, однако потом им пришлось прыгнуть в сугроб, так как другого способа спастись не было.
И сотрудник полиции, и потерпевшая были доставлены в больницу с травмами и ожогами различной степени тяжести.
Ранее похожий случай произошел на юге страны: в Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящей машины после ДТП.
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