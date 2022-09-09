Более 500 тыс человек проголосовали онлайн на выборах в Москве за 2,5 часа

Свыше 500 тысяч человек проголосовали онлайн на выборах в Москве за первые 2,5 часа. Об этом сообщили в оперативном штабе.

А в столичном департаменте информационных технологий рассказали, что система электронного голосования отразила уже около 1,5 тысяч DDoS-атак. Все идет штатно.

9 сентября выборы стартовали не только в столице. Подробнее о том, как и где проходит голосование, – в эфире телеканала Москва 24.