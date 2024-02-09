09 февраля, 16:19M24.RU
Правозащитники рассказали, как развестись, чтобы ребенок не пострадал
9 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Развод и дети: как защитить интересы ребенка?".
Перед журналистами выступили:
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- юрист по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Ирина Кузнецова;
- руководитель "Центра медиации и социально-правовой помощи" ГБУ Москвы (центр "Содействие") Ольга Грачева;
- вице-президент АНО "Национальная ассоциация исследователей синдрома отчуждения родителя" Максим Бобков.