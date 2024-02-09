Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 16:19

M24.RU

Правозащитники рассказали, как развестись, чтобы ребенок не пострадал

Правозащитники рассказали, как развестись, чтобы ребенок не пострадал

Мокрый снег ожидается в Москве 12 февраля

"Доктор 24": врач объяснила, как возникает дефицит кальция

"Доктор 24": к каким болезням может привести пневмококк

"Время новых": хлеб Sasha Bread

Новости часа: 20 московских больниц перейдут на работу по новому стандарту в 2024 году

"Утро": облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 12 февраля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 97%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 12 февраля

Нутрициолог рассказала, как выбрать геркулесовые хлопья

9 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Развод и дети: как защитить интересы ребенка?".

Перед журналистами выступили:

  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • юрист по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Ирина Кузнецова;
  • руководитель "Центра медиации и социально-правовой помощи" ГБУ Москвы (центр "Содействие") Ольга Грачева;
  • вице-президент АНО "Национальная ассоциация исследователей синдрома отчуждения родителя" Максим Бобков.
обществодетипресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика