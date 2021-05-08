"Город героев": Анатолий Яновский

Анатолию Яновскому был 31 год. Уроженец Химокки Московской области. Был сотрудником Центросоюза СССР, занимался лесопоставками. Был невоеннообязанным по зрению, несмотря на это, в первые же дни формирования ополчения добровольцем записался в 4-ю дивизию Куйбышевского района Москвы.

В Химках у Анатолия Яновского оставались родители, жена и шестилетний сын. Был назначен командиром отделения зенитно-артиллерийского дивизиона.

Анатолий Яновский был смертельно ранен в Добрино (Калужская область) в октябре 1941 года в результате боев на Наро-Фоминском направлении. Об этом – в программе "Город героев".