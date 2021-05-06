Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

18:46

График Московской канатной дороги изменился из-за длинных майских праздников

транспорт досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за продленных майских праздников изменился график работы Московской канатной дороги. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

До 7 мая подъемник будет работать с 10:00 до 23:00. 8 мая время открытия сдвинется на 15:00. В День Победы прокатиться можно будет с 10:00 до 16:00, с 16:00 и до 21:00 не будет осуществляться высадка со стороны "Лужников". 10 мая канатная дорога откроется в 10:00 и закроется в 22:00, а днем позже – в 16:00 и 22:00 соответственно.

Кроме того, 8 мая подъемник возьмет на себя роль ЗАГСа. Сыграть свадьбу можно будет прямо в воздухе в одной из его кабин. Всего в этот день связать себя узами брака планируют более 500 пар.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать