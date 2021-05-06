График Московской канатной дороги изменился из-за длинных майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за продленных майских праздников изменился график работы Московской канатной дороги. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

До 7 мая подъемник будет работать с 10:00 до 23:00. 8 мая время открытия сдвинется на 15:00. В День Победы прокатиться можно будет с 10:00 до 16:00, с 16:00 и до 21:00 не будет осуществляться высадка со стороны "Лужников". 10 мая канатная дорога откроется в 10:00 и закроется в 22:00, а днем позже – в 16:00 и 22:00 соответственно.

Кроме того, 8 мая подъемник возьмет на себя роль ЗАГСа. Сыграть свадьбу можно будет прямо в воздухе в одной из его кабин. Всего в этот день связать себя узами брака планируют более 500 пар.

