Москва онлайн покажет, как 500 пар поженятся на канатной дороге

Фото: Москва 24/Никита Симонов

8 мая на Московской канатной дороге произойдет событие достойное Книги рекордов Гиннесса – более 500 влюбленных пар свяжут себя узами брака. Съемочная группа Москвы онлайн в прямом эфире понаблюдает за установлением рекорда, бракосочетаниями и пообщается с молодыми, которые решили расписаться в воздухе.

Это мероприятие станет первым в истории России бракосочетанием на канатной дороге. Во время церемонии из окон кабины молодые смогут любоваться видами на набережную Москвы-реки, спорткомплекс "Лужники" и МГУ имени Ломоносова.

Смотрите трансляцию 8 мая в 12:40 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.