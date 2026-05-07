Россиянам рассказали о выборе удобных мест в самолете и театре

Выбор места в театре или самолете влияет не только на комфорт, но и на безопасность. Эксперты советуют выбирать места в зависимости от целей поездки или формата спектакля. В самолете пассажирам с аэрофобией рекомендуют садиться в середине салона или ближе к проходу, а семьям с детьми удобнее размещаться в носовой части.

Авиаэксперты также считают, что места рядом с аварийными выходами позволяют быстрее эвакуироваться в случае ЧП. В театре выбор места зависит от постановки. Для мюзиклов и оперы лучше подходят центральные места в партере из за хорошей акустики. Для драматических спектаклей удобнее первые ряды, где лучше видно игру артистов.

