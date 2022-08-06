Синоптики предупредили о грозе, ливне и граде в ближайшие часы

Синоптики прогнозируют грозу, ливень и град в ближайшие часы.

Омечается, что дождь прошел на севере Москвы в районах Головинский и Левобережный. По прогнозам синоптиков, в течение нескольких часов может начаться гроза. В отдельных районах может пройти ливень и град. В некоторых районах Подмосковья уже испортилась погода.

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