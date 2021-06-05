Настоящее шапито устроили на Заячьем острове. Там были все – и тяжеловесы, и парящие акробаты, и даже человек в акавариуме.

Все это под арбузные шоты и в сопровождении диджеев. В общем, почти бернинг мэн. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.