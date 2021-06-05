В Петербурге завершается экономический форум. По мнению властей, он прошел очень успешно. Но гостям форум запомнился даже не крупными сделками.

Одним из самых статусных событий вчерашней ночи стал традиционный прием в Царском селе Валерия Гергиева. Там выступил его симфонический оркестр. Мероприятие было закрытым, однако, его масштаб был виден даже в Петербурге – все закончилось грандиозным фейерверком и световым шоу, где изображения знаменитых картин проецировались на светящийся шар и фонтан-облако.