Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Общество

Москвичам рассказали о погоде вечером 5 мая

Москвичам рассказали о погоде вечером 5 мая

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Вечером в столице 5 мая, по прогнозам синоптиков, ожидается снег и дождь, а ночью – заморозки. Кроме того, как сообщили специалисты, предстоящее 6 мая может быть самым холодным в метеонаблюдений.

Ранее москвичей предупредили, что в столичном регионе в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, ожидается от -2 до -5 градусов ночью и холодная погода – днем. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что также прогнозируется мокрый снег и появление временного снежного покрова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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