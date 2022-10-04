H&M закрыл более 40% магазинов в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В тех торговых точках, которые еще работают, идет распродажа оставшихся товаров.

Как пишут СМИ, в Москве, например, окончательно закрылся магазин в ТЦ "Каширская плаза". А флагман на Тверской пока еще открыт.

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