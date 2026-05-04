Ученые подсчитали, что москвичи стали меньше говорить

Ученые подсчитали, что за последние 15 лет жители столицы стали произносить за день менее 13 тысяч слов. В 2007 году москвичи произносили вслух около 16 тысяч слов в сутки, а за следующие 15 лет этот показатель сократился на 28%.

Молодежь до 25 лет теряла по 450 слов ежегодно, а старшее поколение примерно по 314 слов. Авторы исследования связывают это с массовым внедрением смартфонов, когда устная речь все чаще заменяется переписками.

