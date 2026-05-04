"Черемуховы" холода нагрянут в Москву во второй половине мая

Вторая половина мая принесет в Москву "черемуховы" холода. Май будет чуть теплее нормы: днем – до плюс 19 градусов, ночью – до плюс 8 градусов. Первая декада будет теплой и сухой, в конце ожидаются грозы и "грибные" дожди.

Во второй декаде произойдет прорыв арктического воздуха, температура резко упадет, осадков выпадет в 1,5–2 раза больше обычного. Третья декада вернет комфортную погоду.

Июнь обещает быть на 2 градуса выше нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.