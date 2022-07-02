Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Вторая "волна" аномальной жары придет в столицу в воскресенье.

Уже сегодня городские службы работают в режиме повышенной готовности, на улицы вывели максимальное количество поливомоечных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

