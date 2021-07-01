В России с 1 июля подорожали коммунальные услуги

С 1 июля подорожали коммунальные услуги. Платежки с увеличенными суммами россияне получат в августе.

Самое большое повышение тарифов – более 6% – в Чеченской республике, Нижегородской области и Севастополе. В Москве услуги ЖКХ подорожают на 4,6%, в Московской области – на 3,6%.

Ежегодная индексация тарифов по всей стране проводится по принципу "инфляция минус". То есть повышение средней цены коммунальных услуг не может быть выше, чем инфляция.

Кроме того, некоторые семьи могут рассчитывать на помощь государства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.