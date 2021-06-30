В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице ожидается сильный ветер, из-за чего до вечера четверга был продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Ветер, период предупреждения – с 09:00 1 июля до 21:00 1 июля. Ветер – до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В Московской области действуют аналогичные предупреждения.

"Суперливень" со шквалистым ветром обрушился на Москву и область 28 июня. Тогда в Щелковском районе с торгового центра сдуло крышу, а в Раменском упал строительный кран.

Из-за сильного ветра жителей столицы призвали к осторожности. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.