В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице ожидается сильный ветер, из-за чего до вечера четверга был продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"Ветер, период предупреждения – с 09:00 1 июля до 21:00 1 июля. Ветер – до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В Московской области действуют аналогичные предупреждения.
"Суперливень" со шквалистым ветром обрушился на Москву и область 28 июня. Тогда в Щелковском районе с торгового центра сдуло крышу, а в Раменском упал строительный кран.
Из-за сильного ветра жителей столицы призвали к осторожности. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.
"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в среду