01 мая, 11:30Общество
Закон о пособии для многодетных семей вступит в силу 22 мая в России
Закон о предоставлении семьям с тремя и более детьми единого пособия начнет действовать с 22 мая в России. Выплаты получат даже семьи с превышением дохода, но не более чем на 10%.
Тем, кому ранее отказали в выплате за первые месяцы года, все пересчитают автоматически. Родителям придет уведомление в личный кабинет на портале "Госуслуги". Размер пособия составляет 50% детского прожиточного минимума в регионе.
