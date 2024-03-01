Количество многодетных семей в Москве увеличилось до 200 тысяч

Количество многодетных семей в Москве выросло почти в три раза за последние 10 лет. Их стало более 200 тысяч.

В столице есть множество проектов, задача которых – оказать поддержку многодетным семьям. Они могут претендовать на бесплатные питание в школе, лекарства для детей до 18 лет, проезд в городском транспорте и парковку. Кроме того, по дополнительным льготам они могут получать скидку на билеты в музеи и открывать свои семейные детские сады.

Есть и другие меры социальной поддержки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.