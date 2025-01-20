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20 января, 15:15

Город

Более 50 школ Москвы обновят в 2025 году в рамках программы модернизации

Более 50 школ Москвы обновят в 2025 году в рамках программы модернизации

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В 2025 году в Москве в рамках масштабной программы модернизации будут обновлены более 50 школ. Все работы планируют завершить к 1 сентября.

Так, специалисты обновят школу № 1566 в Марьине. В отремонтированном здании будут учиться школьники 7-х–11-х классов, включая тех, кто занимается углубленным изучением отдельных предметов.

Кроме того, все классы будут оснащены новым оборудованием и мебелью, а также откроется современная медиатека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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