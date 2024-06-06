06 июня, 13:45Общество
Адвокат прокомментировал жалобы на жесткий досмотр на ЕГЭ
Адвокат Максим Калинов, отметил, что охранники не имеют права прикасаться к школьникам во время досмотра на ЕГЭ. Они уполномочены только визуально досматривать детей перед допуском к сдаче госэкзамена.
За нарушение правил проверки выпускников охранникам может грозить до двух лет лишения свободы по статье "Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.