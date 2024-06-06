Участок БКЛ закроют с 22 июня

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06 июня, 13:45

Общество

Адвокат прокомментировал жалобы на жесткий досмотр на ЕГЭ

Адвокат прокомментировал жалобы на жесткий досмотр на ЕГЭ

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Адвокат Максим Калинов, отметил, что охранники не имеют права прикасаться к школьникам во время досмотра на ЕГЭ. Они уполномочены только визуально досматривать детей перед допуском к сдаче госэкзамена.

За нарушение правил проверки выпускников охранникам может грозить до двух лет лишения свободы по статье "Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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