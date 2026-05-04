Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Московские психологи провели тренинги для почти 200 тысяч учеников выпускных классов. Ребят учили справляться с тревогой и управлять стрессом в преддверии экзаменов. Параллельно более 25 тысяч родителей прослушали лекции о выстраивании доверия с детьми.

"В "Московской электронной школе" мы активно развиваем сервисы на основе искусственного интеллекта. Один из них – сервис "Цифровой учитель". Он помогает ученикам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Этот инновационный инструмент определяет темы, где есть трудности. С начала этого учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз, а школьники решили более 66 миллионов задач. Всего таким помощником пользуются свыше 1,7 миллиона человек. Сейчас он входит в число наиболее популярных сервисов в МЭШ", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве на майские праздники изменился режим работы социальных учреждений. Экстренные службы города остаются на связи круглосуточно. С подробным графиком учреждений можно ознакомиться на mos.ru и сайтах ведомств.