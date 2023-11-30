Новости часа: каток открыт на главной площади Северного речного вокзала

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каток с искусственным льдом открыт на главной площади Северного речного вокзала. Об этом заявил Сергей Собянин.

Выставку о сражениях Великой Отечественной войны откроют в Москве 8 декабря. Об этом сообщил Зал федеральных архивов.

Россия и Индонезия организуют групповые туристические поездки в Москву и Казань. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.