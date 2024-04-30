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Новости

30 апреля, 21:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в 2024 году

Новости часа: Собянин заявил о возвращении школьников из Большой арктической экспедиции

Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Собянин: уникальная спецтехника помогает бесперебойной работе метро Москвы

Новости часа: школьники и студенты вернулись в Москву из Большой арктической экспедиции

Собянин рассказал о возвращении юных москвичей из Большой арктической экспедиции

Собянин: юные полярники из Москвы вернулись из Большой арктической экспедиции

Собянин: 24,5 млн туристов посетили Москву в 2023 году

Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в Москве в 2024 году

Собянин рассказал о благоустройстве 120 территорий объектов образования в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 120 территорий объектов образования благоустроят во время летних каникул. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Усиление ветра до 17 метров в секунду и дожди ожидаются в Москве до конца дня. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Проект "Узнай Москву" подготовил более 260 онлайн-маршрутов на майские праздники. Об этом сообщается на сайте мэра.

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