30 апреля, 21:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 120 территорий объектов образования благоустроят во время летних каникул. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Усиление ветра до 17 метров в секунду и дожди ожидаются в Москве до конца дня. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
Проект "Узнай Москву" подготовил более 260 онлайн-маршрутов на майские праздники. Об этом сообщается на сайте мэра.