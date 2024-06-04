Московские водохранилища заполнили для бесперебойного водоснабжения города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все водохранилища столичной системы были заполнены в достаточном объеме, чтобы обеспечить городу бесперебойное водоснабжение в любых погодных условиях. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем заполнены на 83 и 93% соответственно, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Замглавы города также рассказал, что подготовка питьевой воды для столицы проводится на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. При этом к Москворецко-Вазузской и Волжской водным системам относятся 15 водохранилищ, которые расположены на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

"Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", – подчеркнул Бирюков.

Он также отметил, что специалисты круглосуточно проверяют качество воды и в случае необходимости оперативно вносят корректировки в технологию ее подготовки.

Ранее Бирюков рассказал, что сотрудники комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение почти в 6 тысячах зданий Москвы после проведения гидравлических испытаний. По его словам, работы были завершены на 1,1 тысячи магистральных тепловых сетей. Он уточнил, что в этом году их было решено разделить на 568 десятидневных этапов.