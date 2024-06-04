Песков опроверг сообщения СМИ о том, что у Путина есть резиденция на Алтае

Фото: kremlin.ru

Информация о том, что у Владимира Путина есть резиденция на Алтае, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Life.ru.

Политик напомнил, что официальная резиденция президента – та, что относится к управлению делами президента РФ и Федеральной службе охраны. Однако, как он заметил, среди них упомянутого объекта нет.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что в резиденции на Алтае, которая якобы принадлежит Путину, произошел пожар. Само происшествие Песков не стал комментировать, объяснив, что этими вопросами заведует не Кремль.

Песков ранее назвал Путина абсолютным трудоголиком, так как он каждый день завершает свой рабочий день далеко за полночь и рано утром уже находится на связи. По словам Пескова, в текущий период требуется очень много энергичных усилий от Путина. Однако, как утверждает официальный представитель Кремля, президент РФ знает, что и как делать.