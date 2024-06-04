Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мощный ливень обрушился на Москву. О непогоде ранее предупреждали синоптики.

Так, в комплексе городского хозяйства столицы отмечали, что вместе с дождем в город придет и гроза, а в некоторых районах ожидается град. При этом порывы ветра составят 15–17 метров в секунду.

В связи с этим в столичном управлении МЧС призывали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Помимо этого, департамент торговли и услуг призвал рестораны и кафе в Москве закрыть летние веранды и зонты, а также укрепить конструкции из-за непогоды.