Новости часа: Широкую улицу благоустроили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Большую работу по благоустройству провели в границах Широкой улицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала 2023 года город выделил более 380 гектаров земли для развития инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Москвичей просят перенести поездки на автомобилях на время уборки снега в городе. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.