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28 ноября, 13:00

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Новости часа: Широкую улицу благоустроили в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Большую работу по благоустройству провели в границах Широкой улицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала 2023 года город выделил более 380 гектаров земли для развития инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Москвичей просят перенести поездки на автомобилях на время уборки снега в городе. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

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