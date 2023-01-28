Собянин: площадку "Печатники" технополиса "Москва" за 10 лет расширят более чем вдвое

Территорию "Печатники", которая входит в особую экономическую зону "Технополис "Москва", планируют увеличить почти в 2 раза. Проект рассчитан до 2032 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Площадь промышленных и деловых пространств вырастет примерно втрое. Сейчас площадь "Печатников" включает пять территорий. К уже существующим 130 компаниям, работающим на площадке, присоединятся новые участники.

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