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Новости

28 января, 14:30

Новости

Собянин: площадку "Печатники" технополиса "Москва" за 10 лет расширят более чем вдвое

Собянин: площадку "Печатники" технополиса "Москва" за 10 лет расширят более чем вдвое

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Территорию "Печатники", которая входит в особую экономическую зону "Технополис "Москва", планируют увеличить почти в 2 раза. Проект рассчитан до 2032 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Площадь промышленных и деловых пространств вырастет примерно втрое. Сейчас площадь "Печатников" включает пять территорий. К уже существующим 130 компаниям, работающим на площадке, присоединятся новые участники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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