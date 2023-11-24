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24 ноября, 16:45

Экономика

Новости часа: ученики московских школ искусств получили около 27 тыс наград за 2023 год

Новости часа: ученики московских школ искусств получили около 27 тыс наград за 2023 год

Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Новости часа: мэр продлил программу льготного факторинга для столичных предпринимателей

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ученики московских школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На западе Москвы закончили благоустройство у станции МЦД-4 "Минская". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Столичная компания внедрила роботизированные системы на 80 предприятиях с начала года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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