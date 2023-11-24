Новости часа: ученики московских школ искусств получили около 27 тыс наград за 2023 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ученики московских школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На западе Москвы закончили благоустройство у станции МЦД-4 "Минская". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Столичная компания внедрила роботизированные системы на 80 предприятиях с начала года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.