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Новости

Новости

22 января, 13:45

Новости

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

Новости часа: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Мэр Москвы: проекты КРТ дадут столице около 675 тыс новых рабочих мест

Новости часа: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228 – Собянин

Собянин: в Москве реорганизуют 2,7 тыс га бывших промзон и нежилых территорий

Зону платных парковок расширили в столице

Собянин: более 7,3 млн "квадратов" метров жилья было сдано в 2023 году

Реставрацию скульптур на здании РГБ выполнили в рекордные сроки – Собянин

Собянин рассказал о результатах цифровизации строительной отрасли в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 23 миллионов квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 50 тысяч человек спасли врачи флагманского центра в больнице Вересаева за год. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В Москве завершили создание единой системы навигации на автовокзалах. Об этом заявили в Дептрансе.

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