Новости часа: 23 млн квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 23 миллионов квадратных метров жилья построят на территории бывших промзон. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 50 тысяч человек спасли врачи флагманского центра в больнице Вересаева за год. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В Москве завершили создание единой системы навигации на автовокзалах. Об этом заявили в Дептрансе.