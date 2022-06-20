Восточный участок БКЛ готов на 93% – Собянин

Строительство восточного участка БКЛ – отрезок от "Каширской" до "Нагатинского затона" – вышло на финишную прямую. Протяженность восточного отрезка – 11 километров. И он готов на 80%.

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Нагатинский затон". Мэр города напомнил, что восточный участок БКЛ обслуживает шесть районов Москвы. Он снизит загруженность на четырех радиальных направлениях действующих линий метро, особенно на Таганско-Краснопресненскую линию.

Новые станции откроют для пассажиров в 2023 году. Подробнее – в эфире Москва 24.