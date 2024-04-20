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Новости

Новости

20 апреля, 18:30

Новости

Новости часа: два технопарка построят на юго-западе Москвы

Новости часа: два технопарка построят на юго-западе Москвы

Собянин рассказал о строительстве депо "Столбово"

Новости часа: в Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка

Собянин рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Теплый Стан

Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

"Мой район. Новости": новый корпус школы № 1474 открылся в столичном Ховрине

Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Собянин: в Петровском парке отреставрируют монументы Жуковскому и Циолковскому

Собянин рассказал о строительстве электродепо "Столбово" в ТиНАО

Собянин: в комплекс электродепо "Столбово" войдут более 50 зданий и сооружений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице реорганизуют часть промышленной зоны "Теплый Стан", а на этом участке построят два технопарка, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Акция по очистке русла реки Яузы прошла в Москве в рамках городского субботника. Об этом рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Усадьбу Еремеевых на Пятницкой улице отремонтируют в Москве, заявили в пресс-службе Москомэкспертизы.

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