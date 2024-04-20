Новости часа: два технопарка построят на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице реорганизуют часть промышленной зоны "Теплый Стан", а на этом участке построят два технопарка, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Акция по очистке русла реки Яузы прошла в Москве в рамках городского субботника. Об этом рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Усадьбу Еремеевых на Пятницкой улице отремонтируют в Москве, заявили в пресс-службе Москомэкспертизы.

