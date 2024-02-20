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20 февраля, 16:15

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Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

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Сергей Собянин заявил, что столице удалось сделать городской транспорт предсказуемым, доступным, комфортным и безопасным.

Кроме того, Москва поставила в приоритет до 2030 года развитие рельсового транспорта и сети высокоскоростных магистралей. В городе будут открыты еще три линии метро и почти десять станций МЦД, а поезда из столицы до крупнейших городов Центральной России начнут ходить в шесть раз чаще.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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