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Новости

18 апреля, 00:00

Новости

Новости часа: Бочкарев покинул пост заммэра Москвы из-за перехода на другую работу

Новости часа: Бочкарев покинул пост заммэра Москвы из-за перехода на другую работу

Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Новости часа: лебедей начали возвращать в столичные парки после зимовки

Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкареву успехов на новом месте

Москвичам рассказали о главных новостях 17 апреля

Новости часа: Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Новости часа: 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Собянин: в Москве построят 16 промышленных объектов по городской программе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Андрей Бочкарев покинул пост заммэра Москвы из-за перехода на другую работу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В метро возобновили обучение собак-проводников: они сопроводят незрячих пассажиров к эскалаторам и лифтам. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Краеведческий диктант "Московский код" пройдет на 31 площадке в столице. Об этом заявили в Мосгорнаследии.

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