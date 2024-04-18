Новости часа: Бочкарев покинул пост заммэра Москвы из-за перехода на другую работу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Андрей Бочкарев покинул пост заммэра Москвы из-за перехода на другую работу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В метро возобновили обучение собак-проводников: они сопроводят незрячих пассажиров к эскалаторам и лифтам. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Краеведческий диктант "Московский код" пройдет на 31 площадке в столице. Об этом заявили в Мосгорнаследии.